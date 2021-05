Olbia, scontro tra due barche: un morto

Un uomo di 69 anni è morto nello scontro tra due imbarcazioni a Olbia, nella Marina di Portisco. E' successo nella tarda mattinata di oggi. L'incidente è avvenuto intorno alle 11,30 e ha visto coinvolto un piccolo natante a vela, su cui viaggiava la vittima, residente in Lombardia con la moglie e un semicabinato di 12 metri con passeggeri a bordo. Sul posto, dopo l'allarme, sono giunte due Motovedette della Guardia Costiera e una Motovedetta della Guardia di Finanza. Il 69 enne è morto per i gravi traumi subiti dopo lo scontro col semicabinato, la moglie è stata soccorsa in forte stato di shock. L'imbarcazione a motore è stata scortata fino a riva dove ha trovato il Magistrato di turno e gli uomini della Guardia Costiera, mentre la barca a vela è stata rimorchiata da una ditta specializzata verso il porto di Porto Cervo.