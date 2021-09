Olbia, trova borsello con 10mila euro e lo restituisce

Trova un borsello con 10mila euro in un carrello e lo porta in commissariato. A dimenticarlo un imprenditore di Olbia (Sassari). Con il denaro, all’interno della borsa, c’erano due passaporti, uno portoghese e l’altro brasiliano e solo con un paziente lavoro di incrocio dei dati nelle banche dati di cui le Forze di Polizia dispongono, si è riusciti a contattare telefonicamente il proprietario che si è precipitato in Commissariato. L’uomo ha ricompensato la signora e ha ringraziato la Polizia di Stato per la professionalità e la rapidità con cui gli Agenti sono riusciti a rintracciarlo. L’ingente somma ritrovata era destinata a pagare collaboratori e prestatori d’opera che avevano lavorato per il proprietario del borsello dimenticato.