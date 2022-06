Olimpia Milano-Virtus Bologna 94-82: finale scudetto 2-1

L'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna per 94-82 in gara 3 della finale scudetto e ora conduce 2-1 nelle LBA Finals di basket. Milano sfrutta la strepitosa serata di Nicolò Melli (22 punti) e l'ottima prestazione di Shavon Shields (19). L'Olimpia scappa nel primo quarto (+12) ma subisce il ritorno della Virtus che mette anche la testa avanti in un match equilibrato. Milano piazza il break decisivo in avvio di quarto periodo, scappando nuovamente fino al finale 94-82. Bologna, non impeccabile in difesa, va al tappeto nonostante i 18 punti di Daniel Hackett e i 14 a testa di Milos Teodosic e Marco Belinelli. Gara 4 si gioca martedì 14 giugno sempre al Forum di Assago.