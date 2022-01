Continuano a salire in Cina i contagi covid, a meno di tre settimane dall'inaugurazione delle Olimpadi di Pechino al via il 4 febbraio. Più focolai di variante Omicron nel Paese. Per tutelare la competizione diverse municipalità hanno impedito a milioni di cinesi di tornare a casa per il Capodanno (1 febbraio).