Olimpiadi, Tokyo cancella i Giochi 2021?

(Adnkronos)

Mistero sulle Olimpiadi di Tokyo 2021. A lanciare l'allarme su una possibile cancellazione dei Giochi è 'The Times', che citando una fonte governativa nipponica afferma che il governo implicitamente dà per 'condannate' le olimpiadi in programma questa estate e punta ad ospitarle nella prossima edizione ancora da assegnare, ovvero il 2032. Lo scopo, si legge, è quello di "trovare un modo salva-faccia per annunciare la cancellazione che lasci aperta la possibilità a Tokyo di ospitare i Giochi in un secondo momento. Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma il pensiero è che è troppo difficile", ha riferito la fonte.

Ma le autorità governative giapponesi hanno smentito le voci in merito a una decisione già presa e il vice capo di gabinetto giapponese Manabu Sakai ha seccamente respinto in una conferenza stampa quanto riportato dal 'The Times': "Vogliamo smentire categoricamente quanto scritto, non esiste un fatto del genere. Ovviamente dobbiamo tenere conto della situazione all'estero e decideremo se tenere effettivamente l'evento a un certo punto, ma fino ad allora, il governo giapponese farà ciò che deve essere fatto", ha spiegato.