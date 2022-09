Olio, crolla produzione nazionale olive e aumentano prezzi

Con il crollo della produzione nazionale di olive, stimato del -30%, le famiglie italiane devono dire addio a quasi 1 bottiglia su 3 di olio extravergine Made in Italy mentre l'esplosione dei costi, in media del 50%, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole e i consumatori dovranno far fronte ai rincari dei prezzi al dettaglio.

E' quanto emerge dal report "2022, la guerra dell'olio Made in Italy" di Coldiretti e Unaprol.