Oltre 50mila appassionati per le Giornate Mondiali Moto Guzzi

Sono oltre 50.000 gli appassionati che, dallo scorso giovedì 8 settembre, hanno invaso il paese di Mandello sul Lario, in provincia di Lecco, per festeggiare le Giornate Mondiali di Moto Guzzi. L'edizione di quest'anno, oltre a celebrare i 100 anni dello storico brand italiano di motociclette, ha visto la partecipazione di un ospite d'eccezione. Il celebre attore di origine scozzese Ewan Mcgregor, grande appassionato del marchio, ha preso parte alla grande parata per celebrare il primo secolo di storia di Moto Guzzi assieme a migliaia di fans giunti da tutto il mondo, guidando da Lecco fino a Mandello in sella ad una V100, il nuovo modello della casa motociclista lariana. Un successo, quello delle GMG 2022, giunto anche a causa della cancellazione della vera festa del centenario, prevista nel 2021 e rimandata di 12 mesi per la pandemia. Le celebrazioni andranno avanti fino alla grande chiusura di domenica 11, con il programma di visite gratuite alla fabbrica e al Museo Moto Guzzi, con decine di esemplari storici del brand tutti recentemente e perfettamente restaurati, che compongono una collezione di valore mondiale.