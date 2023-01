Omicidio a Bagheria, strangola la madre: fermata 17enne

Il cadavere di una donna di 55 anni, insegnante elementare, è stato rinvenuto oggi in un appartamento a Bagheria (Palermo). Per il delitto è stata fermata la figlia 17enne, che ha confessato l'omicidio per strangolamento.

La procuratrice capo dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, al termine di un lungo interrogatorio ha disposto il fermo per omicidio volontario a carico della 17enne. A condurre le indagini è la polizia di Stato.

Secondo quanto emerso dopo l'interrogatorio, da diversi mesi ci sarebbero stati "gravi conflitti" tra madre e figlia e una "situazione di conflitto cronico". La ragazza avrebbe ucciso la madre all'alba di oggi dopo l'ennesima lite. E' stata lei stessa a chiamare la polizia, parlando di un suicidio. Ma dopo il primo interrogatorio è crollata davanti alla procuratrice dei minori.