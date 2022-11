Omicidio a Gabiano, giovane uccide la madre a coltellate: fermato

Ancora una tragedia familiare in Piemonte, questa volta a Gabiano, piccolo centro dell’alessandrino. Un giovane, secondo le prime informazioni avrebbe ucciso la madre al culmine di un litigio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il ragazzo. Ancora in corso gli accertamenti dei militari sul luogo dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane 25enne avrebbe ucciso nel Primo pomeriggio di ieri la madre 53enne accoltellandola alla gola nella loro abitazione al culmine di una lite scaturita da crisi depressive . Il 25enne avrebbe poi tentato di occultare il cadavere chiudendolo in un grande sacco nero per rifiuti, lasciandolo a terra nella cucina di casa, poi si sarebbe recato dai carabinieri per costituirsi I rilievi dei militari di Casale Monferrato e Alessandria hanno permesso di rinvenire e sequestrare sulla scena del crimine un coltello da cucina con lama di 30 cm circa, verosimilmente utilizzato dal giovane per commettere l’omicidio.

Non risultano precedenti denunce per maltrattamenti tra i familiari né interventi per liti. L’appartamento è stato posto in sequestro. Il giovane trovato con i vestiti sporchi di sangue, è stato poi arrestato e portato al carcere di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida del gip. L’autorità giudiziaria ha disposto sul corpo della donna l’esame autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni.