Omicidio a Teulada, ucciso a colpi di accetta chef sardo che partecipò a '4 Ristoranti'

E’ stato probabilmente ucciso con un colpo di accetta Alessio Madeddu, chef di Teulada (Sud Sardegna), che aveva partecipato in passato al programma di Alessandro Borghese, ‘4 Ristoranti’. Il cadavere dell’uomo, 52enne, è stato ritrovato nel suo locale. Madeddu era stato protagonista, lo scorso anno, di uno scontro con una pattuglia dei Carabinieri, che lo aveva fermato per un controllo, e che lo chef aveva cercato di travolgere, successivamente, con una ruspa. Per quell’aggressione, Madeddu era stato condannato lo scorso marzo a 6 anni per duplice tentato omicidio.