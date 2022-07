Omicidio a Torino, 56enne ucciso in strada dopo una lite

Omicidio nella notte nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Un uomo 56enne, italiano, per cause ancora in corso di accertamento, è stato ucciso in piazza forse al culmine di un diverbio. La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente e inutili sono stati tutti i soccorsi prestati, la vittima è deceduta sul posto. Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la squadra mobile della polizia per chiarire l’esatta dinamica e movente dell’accaduto. Intanto è al vaglio degli investigatori la posizione di un giovane italiano ventenne.