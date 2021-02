Omicidio Bolzano, cadavere nell'Adige: forse Laura Perselli

Bolzano, 6 feb. (Adnkronos)

E' stato ripescato nell’Adige, nei pressi di Egna, il corpo di una donna. Non è ancora certo che si tratti di Laura Perselli, la donna scomparsa da un mese insieme al marito Peter Neumair. "Al momento dalla Procura non ci sono arrivate conferme, la notizia è ancora vaga" si limita a dire all'Adnkronos l'avvocato Flavio Moccia, legale del figlio della coppia, Benno Neumair in carcere con l'accusa di averli uccisi e fatti sparire.