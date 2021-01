(Adnkronos)

Isolamento precauzionale per Covid per Finnegan Elder: il giovane americano a processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto il 26 luglio 2019 nella Capitale, doveva comparire oggi in udienza in tribunale a Roma dove era in programma l’esame dell’altro imputato, l’amico Gabriel Natale Hjort.

Elder è in attesa del risultato del tampone, dopo aver avuto un contatto stretto con un positivo al Coronavirus nel carcere di Rebibbia.