Omicidio Chiara Ugolini, uomo accusato si impicca in carcere

Si è impiccato in carcere a Verona questa mattina, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona. Lo riferisce il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio che spiega come il tragico gesto sarebbe stato compiuto dal 38enne padovano questa mattina alle 5.30. Proprio oggi Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio.