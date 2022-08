Omicidio Civitanova Marche, convalidato arresto 32enne

E' stato convalidato l'arresto del 32enne accusato di omicidio volontario e rapina perché ritenuto responsabile di aver aggredito e ucciso l'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, morto in pieno centro a Civitanova Marche (Macerata). "Ha chiesto scusa - ha detto il suo avvocato - ha chiarito che non c'è nessuna volontà razziale tanto che anche la procura concorda su questo, non è stata contestata nessuna aggravante razzista". "Purtroppo, a prescindere dal colore della pelle, il gesto bruttissimo sarebbe stato comunque quello", ha concluso.