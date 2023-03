Omicidio Diabolik, i genitori: ''Profonda delusione per archiviazione indagine su mandanti''

''Se da un lato la delusione è profonda vista la durata delle indagini, con esito sconcertante, dall'altro dobbiamo comprendere la complessità di un delitto mafioso di cui noi siamo convinti. La nostra caparbietà ci induce a confidare ancora nel pool dei magistrati antimafia di elevato spessore che ben conoscono questa Roma contaminata dalla criminalità ben organizzata che sta offrendo un omicidio settimanale''. Lo dicono all'Adnkronos i genitori di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma, commentando la notizia di un'archiviazione di alcune posizioni nell'indagine relativa ai mandanti.

Il 23 febbraio scorso si è aperto, davanti alla Corte d’Assise di Roma, il processo per l'omicidio in cui è imputato l'argentino Raul Esteban Calderon con le accuse di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.

''Al momento comunque restiamo concentrati sul processo per il presunto esecutore pluriomicida - aggiungono i genitori - Mentalmente ci rifiutiamo di pensare che un tale individuo pronto a uccidere anche a titolo gratuito per gli amici più stretti, come si evince dagli atti, possa uscirne impunito. Se così fosse, non parleremo più di delusione e sconcerto, ma di una giustizia fragile e perdente''.