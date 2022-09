Omicidio Firenze, uccisa in casa donna di 46 anni

La donna trovata morta a Signa, già una persona ascoltata in caserma come testimone

Questa mattina i carabinieri della stazione di Signa (Firenze) sono intervenuti in un'abitazione del centro cittadino dove si è verificato un omicidio di una donna di 46 anni. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sis del Reparto Operativo per l’attività di sopralluogo e il pubblico ministero di turno della Repubblica di Firenze, che ha assunto la direzione delle indagini.

L'abitazione dove è avvenuto l'omicidio è in via Don Minzoni. Ci sarebbe già una persona che viene ascoltata in caserma dai carabinieri come testimone, dove si troverebbe anche il sostituto procuratore Vito Bertoni.