Omicidio Gabby Petito, sono di Brian Laundrie resti umani ritrovati

Omicidio della blogger Gabby Petito, sono del fidanzato Brian Laundrie i resti umani ritrovati mercoledì scorso nella zona di Tampa, in Florida. A darne l'annuncio è l'Fbi su Twitter: "Il 21 ottobre 2021 - si legge -, un confronto tra le impronte dentali ha confermato che i resti umani trovati presso la T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve e il Myakkahatchee Creek Environmental Park sono quelli di Brian Laundrie"

I resti si trovavano in un'area vicina a dove erano stati già ritrovati uno zaino e un taccuino appartenenti a Laundrie. Il fidanzato della blogger 22enne si era reso irreperibile poco dopo che i genitori della ragazza ne avevano denunciato la scomparsa, a fine agosto.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM