Omicidio Meredith, Rudy Guede libero per fine pena

Torna libero Rudy Guede, condannato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre 2007. Il magistrato di sorveglianza di Viterbo ha concesso la liberazione anticipata prevista dalla legge sull’ordinamento penitenziario e l'ufficio esecuzione della procura di Milano ha emesso l'ordine di scarcerazione. Il suo difensore, l’avvocato Fabrizio Ballarini, aveva avanzato la richiesta di concedere 45 giorni di sconto sul fine pena per Guede, che sarebbe arrivato il 4 gennaio 2022.

"Lo prevede la legge, sulla base della condanna che gli è stata inflitta, e noi ci atteniamo alla legge", afferma all'Adnkronos Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, commentando il fatto che Rudy Guede è tornato libero. "Mi dispiace solo che non si sia mai pentito di quello che ha fatto, di aver ammazzato una povera ragazza - continua - Mi dispiace che sono stato quattro anni in carcere e io e Amanda abbiamo rischiato di essere condannati a una pena per una cosa che non abbiamo fatto anche grazie alle sue bugie". "Davanti alla televisione ha cambiato le sue dichiarazioni cercando di mettere in mezzo la mia figura e quella di Amanda in questo delitto", ha concluso.