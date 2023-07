Omicidio Michelle Causo, chi è il 17enne fermato a Primavalle

Orologi di lusso, banconote, abiti firmati. Sul profilo Instagram del 17enne fermato per l'omicidio di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Roma e abbandonata vicino ad un cassonetto a Primavalle, c'è tutto il campionario del trapper. Circa 13mila follower per il profilo associabile al ragazzo originario dello Sri Lanka, amico della giovane uccisa. Sono diverse centinaia i messaggi di insulti e minacce comparsi a commento delle foto e video postati.

Su TikTok, messaggi che sembrano far riferimento ad altre ragazze e lasciano pensare a relazioni terminate. Michelle, hanno detto i genitori della ragazza, non era legata sentimentalmente al giovane fermato. "Mia figlia aveva una fidanzato, un bravissimo ragazzo", ha detto il padre della adolescente a Ore 14, su Raidue.

"L'ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quant'è carino", le parole della madre Michelle Maria Causo a Ore 14.

A tratteggiare il ritratto del giovane contribuiscono anche gli amici di Michelle. "Siamo cresciuti insieme, Michelle era una brava ragazza. Qualche volta li vedevo insieme", ha aggiunto un amico della ragazza: "Lui tutti lo conoscevano, già ce l'avevano un po' di persone con lui, faceva i danni". "Michelle era un'amica stretta, uscivamo insieme. Era una ragazza solare", l'ultima volta "l'avevo vista lunedì scorso a Battistini", ha detto, sempre a Ore 14, un'amica della vittima. Quanto al 17enne arrestato per l'omicidio "lo conosco di vista - ha detto la giovane - L'ho visto a Valle Aurelia, ma non mi piaceva. Tutti parlavano male di lui, per le cose che faceva". Michelle "era unica come ragazza", racconta un'altra amica alla stessa trasmissione. Però "da un mesetto non era più la stessa di prima, non si faceva più sentire". Quanto al 17enne, "ha litigato parecchie volte coi ragazzi", ha aggiunto, spiegando invece che con le ragazze era sempre stato gentile.

SU SOCIAL ARRESTATO INSULTI E RABBIA: "DEVI MARCIRE IN GALERA'

"Mi hai portato via una delle persone più belle che la vita mi avesse mai dato. Vergogna", è uno dei commenti comparsi sul profilo social dell'arrestato. "Devi marcire in galera", "mi hai portato via la mia migliore amica" e ancora "mica crederai che a questa ci passiamo sopra. Te famo scappà dall'Italia".