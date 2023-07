Omicidio Michelle Causo, oggi a Primavalle i funerali della 17enne

Oggi si celebrano i funerali di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Roma una settimana fa. La cerimonia si terrà alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Presentazione a Primavalle. Per l'omicidio commesso mercoledì scorso è in carcere un 17enne di origini cingalesi.

La ragazza è stata colpita da almeno sei coltellate al torace, alle spalle e all'addome e altrettante lesioni più superficiali procurate nel tentativo estremo di parare i colpi. Alcuni aspetti del delitto sono ancora da chiarire. Non c'è certezza sul movente e, secondo i familiari della giovane, l'assassino avrebbe avuto bisogno dell'aiuto di complici almeno nel tentativo di liberarsi del corpo della vittima.

Il giovane che ha commesso l'omicidio, forse per un debito di 1500 euro, ora è recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo dove è stato condotto ieri sera: il ragazzo è sottoposto a strettissima sorveglianza.

"Nell’esprimere apprezzamento per le tantissime manifestazioni di solidarietà e cordoglio da parte di amici, conoscenti e comuni cittadini nei confronti della povera Michelle Maria Causo, rimasta vittima, come noto, di un efferato, quanto immotivato delitto, alla luce, tuttavia, delle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa da più persone, in particolare da coetanei della ragazza, dalle quali emergerebbero – ci si permetta di dire – fantasiose ricostruzioni circa il movente del reato, tali persino, in alcuni casi, da pregiudicare l'onore e il decoro della vittima'', affermano in una nota gli avvocati Claudia Di Brigida e Antonio Nebuloso, legali dei genitori di Michelle Causo.

''Tenuto conto, peraltro, dello stato, ad oggi embrionale, delle indagini giudiziarie, si chiede – proseguono i legali - in vista delle esequie che si svolgeranno" oggi "di serbare un compassionevole silenzio, onde onorare al meglio il ricordo di Michelle, nel rispetto dell'inconsolabile dolore dei suoi famigliari''.

Nel punto in cui si è stato ritrovato il corpo di Michelle, in via Stefano Borgia, nella serata di lunedì i familiari e gli amici hanno lanciato in cielo lanterne ed esploso fuochi d'artificio. Tra loro anche il fidanzato Flavio che, al termine della fiaccolata, ha accusato un malore. Oggi, il giovane sposerà simbolicamente la fidanzata con le fedi acquistate per l'occasione. "Te lo prometto - ha scritto sui social il ragazzo - sorriderò solo per te, andrò avanti solo per te, Angelo mio".