Agguato in un giardino condominiale del quartiere Soccavo

Omicidio a Napoli. Un 29enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina in un giardino condominiale in via Contieri, nel quartiere Soccavo. Emanuele De Angelis, incensurato, è stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, presenti Squadra mobile e volanti.