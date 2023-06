Omicidio Primavalle, il fidanzato di Michelle: "Killer aveva complici" - Video

"Quando la madre mi ha detto che l'hanno uccisa, il mio mondo è crollato. C'erano complici? Sono sicuro. Lui da solo non ce l'avrebbe fatta". Il fidanzato di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Primavalle, a Roma, parla a La vita in diretta su Raiuno. "Voglio far capire a tutti chi è Michelle. Mi hanno tolto tutto uccidendo lei", aggiunge. "Io e Michelle stavamo insieme da un anno e 7 mesi, non vedevamo l'ora che arrivasse l'estate". Per l'omicidio della ragazza è stato arrestato un 17enne di origini cingalesi: "Michelle non mi ha mai tradito, come io non ho mai tradito lei. Michelle non era interessata a lui, pensava fosse un suo amico. Non era così". "Ho visto quel ragazzo forse 1 o 2 volte. In quella casa -dice- secondo me lui ha tentato un approccio, lei ha detto no, lo ha scansato. Lui ha 'rosicato' e ha fatto quello che ha fatto. Il carrello" dove è stato trovato il cadavere "se l'è fatto portare sotto casa. Quindi erano più" persone. "C'erano complici? Sono sicuro. Michelle era una ragazza forte, lui da solo non ce l'avrebbe fatta. Chiedo che lui parli e dica la verità, dica chi c'era dentro quella casa e dica perché: il vero motivo" dell'omicidio.