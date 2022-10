Omicidio Roberta Siragusa, ergastolo al fidanzato

Ergastolo per Pietro Morreale, il 21enne accusato di avere ucciso due anni fa la fidanzata, Roberta Siragusa, di 17 anni, a Caccamo (Palermo). La Corte d'assise di Palermo ha accolto la richiesta della Procura. Secondo quanto ricostruito dalla Procura il giovane avrebbe prima colpito Roberta con una pietra e poi le avrebbe dato fuoco. Successivamente avrebbe gettato il suo copro in un fosso. Il ragazzo non era presente in aula al momento della lettura del dispositivo.

Ad attendere la sentenza anche un gruppo di amici con indosso la stessa maglietta, con il volto della giovane studentessa di 17 anni, con su scritto: 'Giustizia per Roberta'. I giovani dopo la sentenza, letta dal Presidente Vincenzo Terranova, si sono stretti in un lungo abbraccio.