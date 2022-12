Omicidio Trapani, 29enne uccisa in casa: arrestato il marito

E' stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie 29enne Maria Amatuzzo con 12 coltellate all'addome. Ernesto Favara, 63 anni, secondo i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, avrebbe compiuto l'omicidio nel pomeriggio di ieri all'interno della casa nella frazione balneare Marinella di Selinunte per motivi passionali. E' stato bloccato e disarmato mentre ancora si aggirava nei pressi della propria abitazione impugnando l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la donna, morta in pochi minuti a causa delle gravissime lesioni.

L'uomo si trova nella casa circondariale di Trapani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima.

Sempre a Castelvetrano, i carabinieri hanno denunciato due uomini per maltrattamenti in famiglia. Il primo è un 53enne, già segnalato dalla compagna finita anche in ospedale, al quale sono stati ritirati in via cautelare 2 fucili, una rivoltella e una carabina regolarmente denunciate. L'altro un 38enne del posto sul quale i Carabinieri avrebbero, dopo la denuncia della convivente, documentato atteggiamenti violenti nei confronti della vittima tali da richiedere l’intervento dei sanitari in più occasioni. Questo mese la donna è stata aggredita più volte, riportando varie contusioni e lesioni con una prognosi di 6 giorni.