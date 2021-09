Omicidio Verona, fermato un uomo: stava fuggendo in moto

Fermato il presunto autore dell'omicidio della donna trovata morta ieri in un appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona). L'uomo, che scappava a bordo di una moto, è stato intercettato dalle pattuglie della polizia stradale di Firenze Nord all’altezza di Impruneta in direzione Sud. A quanto si apprende, nella notte avrebbe reso spontanee dichiarazioni confessando alla presenza degli appartenenti alla polizia stradale e dei carabinieri di Verona. Il corpo della ragazza era stato trovato ieri in casa dal fidanzato.