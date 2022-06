"Per adesso lasciamo le cose come stanno e non commentiamo. Il prossimo lunedì ci sarà la sentenza, confidiamo nella giustizia". Armando Monteiro, papà di Willy ucciso la notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro, commenta così all'Adnkronos la lettera con le parole di Marco Bianchi, uno dei quattro imputati per l'omicidio di suo figlio, rivolte proprio alla moglie, madre del 21enne ucciso.