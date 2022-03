Omicron 2, Gismondo: "Virus attenuato ma fino a giugno mascherine al chiuso"

"Risalgono contagi e ricoveri però non le terapie intensive, non sarà ondata paragonabile alle precedenti"

"I contagi Covid risalgono" in Italia complice la variante Omicron 2 e oggi sfiorano nuovamente quota 100mila al giorno, perché "sappiamo che la sottovariante Omicron 2 è estremamente contagiosa", pur sembrando "un virus attenuato" in termini di gravità della sintomatologia associata. Una super trasmissibilità di fronte alla quale Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, sul tema mascherine concorda con Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza: "Al chiuso è consigliabile mantenerle" anche dopo il primo maggio, "almeno fino a tutto maggio-metà giugno", dice l'esperta all'Adnkronos Salute.

Ma la situazione epidemiologica deve preoccuparci? "Risalgono i contagi - osserva Gismondo - e iniziano a risalire anche i ricoveri, ma fortunatamente in area medica e non in terapia intensiva. Ciò suggerisce" appunto che "si tratta di un virus attenuato, anche se purtroppo ci sono ancora delle persone fragili che lo contraggono in una modalità che ha bisogno di cure mediche ospedaliere". Cosa dobbiamo aspettarci? "Probabilmente continueremo ad assistere a un incremento dei ricoveri in area medica, ma certamente - precisa la microbiologa - non sarà un'ondata paragonabile alle precedenti".