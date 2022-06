Omicron 5, Gismondo: "E' come un'influenza"

"Trattarla come tale, no all'isolamento ma sì alle precauzioni"

La Omicron 5 "dà una patologia simil-influenzale e come tale dobbiamo trattarla: nessun isolamento" nemmeno in caso di positività, "solo precauzioni per evitare la trasmissione". Lo ribadisce all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, d'accordo con chi paragona a un'influenza mutanti come Omicron 5, sulla base della sintomatologia Covid rilevata nei Paesi a maggiore diffusione, fra cui il Portogallo. "Se questa variante, com'è probabile, non verrà soppiantata da un'altra associata a diversa patologia, possiamo stare tranquilli", rassicura l'esperta.