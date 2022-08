"Omicron 5 ha un nuovo sintomo, colpisce di notte"

A ogni variante Covid i suoi sintomi. Se fino a Delta la perdita di gusto e olfatto era il campanello d'allarme più riferito dai contagiati, con Omicron hanno dominato i segni di forte raffreddore, mal di gola e congestione nasale. Ma in questa 'famiglia' di Sars-CoV-2, che oggi domina le scene a livello mondiale, c'è sorella e sorella e ognuna dà segno di sé in modo diverso. Con l'ascesa di Omicron 5 (BA.5) si aggiunge al carnet dei sintomi dell'infezione una 'new entry'. Segni particolari: colpisce di notte. Semmai dovesse capitare di svegliarsi in un anomalo bagno di sudore, il consiglio è di sospettare il contagio. A suggerire questo nuovo elemento è l'immunologo Luke O'Neill, docente di biochimica al Trinity College di Dublino, in Irlanda.

"Un sintomo extra di BA.5 che ho visto stamattina è la sudorazione notturna. Non è strano?", ha detto il professore a una radio irlandese, 'NewsTalk', nei giorni scorsi. Le sue dichiarazioni sono rimbalzate sui media britannici. L'esperto ha spiegato: "La malattia è leggermente diversa perché il virus è cambiato. C'è una certa immunità - ovviamente con i linfociti T e così via - e quel mix tra sistema immunitario" più attrezzato "e virus diverso potrebbe dare origine a una malattia leggermente differente, stranamente i sudori notturni sono una caratteristica. Ma - aggiunge l'esperto - cosa molto importante, se sei vaccinato e hai fatto il booster", Covid "non progredisce in malattia grave: è questo il messaggio da continuare a ricordare alle persone".