Omicron 5, nuova ondata covid: intervista a Guido Rasi - Video

Dai rischi per Omicron 5, alla probabile quarta dose con un vaccino aggiornato a settembre. Guido Rasi, professore di Microbiologia dell’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico Consulcesi, ex consulente del Commissario all’emergenza Covid-19 il generale Francesco Figliuolo, ospite di Adnkronos Live ha fatto il punto sulla pandemia Covid e indicato quali problemi andrebbero corretti oggi per prevenire una possibile nuova ondata a settembre