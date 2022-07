Omicron 5, Rezza: "Prudenza in maxi eventi e quarta dose anziani e fragili"

In questa fase di netto aumento dei numeri di Covid-19 in Italia, spinti da Omicron 5, "è bene ricordare alcune misure di attenzione che bisogna comunque mantenere. Innanzitutto, specie in occasione di grandi aggregazioni, è bene avere dei comportamenti che siano ispirati alla massima prudenza. E soprattutto è importante effettuare la seconda dose booster" o quarta dose di vaccino "nelle persone più fragili o più anziane". Lo raccomanda il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un video diffuso dal dicastero.

"Il ministero della Salute, insieme all'Istituto superiore di sanità e alle Regioni, sta attentamente monitorando l'andamento epidemiologico" di Covid-19 "nel nostro Paese", assicura quindi il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, facendo il punto sul "rapido aumento dell'incidenza".