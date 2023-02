Oms: "Impreparati a nuova pandemia, presto un Pandemic Accord"

Si chiama Pandemic Accord, l'accordo per combattere le pandemie a livello planetario. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus intervendo sulle principali emergenze sanitarie, Covid-19 e terremoto in Turchia e Siria. "Il mondo rimane impreparato di fronte un'altra pandemia", ha sottolineato, ricordando che "sebbene il pianeta sia in una posizione migliore rispetto a tre anni fa, il Covid non deve essere sottovalutato"