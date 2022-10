Oms su 4 sciroppi: "Forse collegati con morte 66 bimbi in Gambia"

"L'Organizzazione mondiale della sanità ha emesso oggi un alert per quattro medicinali contaminati identificati in Gambia, che sono stati potenzialmente collegati a lesioni renali acute e a 66 morti tra bambini. I quattro farmaci sono sciroppi per la tosse e il raffreddore prodotti da Maiden Pharmaceuticals Limited, in India. L'Oms sta conducendo ulteriori indagini con la società e le autorità regolatorie in India". Ad annunciarlo durante il briefing con la stampa è stato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è rimasto colpito dalla "perdita di queste giovani vite" che spezza il cuore delle loro famiglie.

Il Dg avverte: "Sebbene i prodotti contaminati siano stati finora rilevati solo in Gambia, potrebbero essere stati distribuiti in altri Paesi. L'Oms raccomanda quindi a tutti i Paesi di rilevare e rimuovere questi prodotti dalla circolazione per prevenire ulteriori danni ai pazienti".