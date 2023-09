Oncologia toracica, de Marinis (Aiot): "Chemio immunoterapie riducono recidive a tre anni”

“Lo studio in IMPOWER-10, che ha testato il ruolo della chemio immunoterapia rispetto alla sola chemioterapia, ha ottenuto una fortissima diminuzione delle recidive a 3 anni e ha permesso”. Lo ha detto Filippo de Marinis, presidente Associazione Italiana Oncologia Toracica, a margine del convegno “Ridefinire il tumore al polmone: le nuove prospettive di cura fin dagli stadi precoci della malattia”. L’anticorpo monoclonale atezolizumab, sviluppato da Roche, è attualmente la prima e unica immunoterapia antitumorale in adiuvante per il trattamento del tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) in fase iniziale.