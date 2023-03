Oncologo Tirelli, "Bruciare il tabacco è tossico, meglio riscaldarlo"

I rischi del tabagismo e la riduzione dei danni da fumo tra i temi al centro della Winter School 2023 di Motore Sanità, all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cn). "Il tabacco riscaldato, a differenza di quello che brucia, emette pochissime sostanze cancerogene - ha dichiarato Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past Primario Oncologo INT Aviano - questo è il messaggio che si sta dando ormai in molti Paesi, per far accettare il concetto della riduzione del rischio. Tenendo sempre conto, però, che fumare fa male sempre".