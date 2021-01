Ondata di gelo dalla Siberia, ecco quando arriva

(Adnkronos)

Nei prossimi giorni il progressivo avanzamento dell’alta pressione dall’oceano Atlantico fin verso la Scandinavia favorirà l'arrivo di correnti d'aria molto fredde di origine artica. Si aprirà un vero e proprio "canale" in grado di trasportare masse d'aria gelide verso l'Europa centrale e poi sull’Italia. Ci aspettiamo quindi temperature ben sotto gli zero gradi di notte e al primo mattino in città come Torino, Milano, Bologna, Venezia ma anche Roma, Perugia e Firenze. Il team de iLMeteo.it avvisa che farà freddo anche di giorno per via dei venti settentrionali che soffieranno per buona parte della settimana. Al Sud dopo i 30°C registrati nello scorso weekend in Sicilia, si scenderà fino a 12-13°C sull’isola.

Negli ultimi giorni della settimana poi un nuovo nucleo gelido riuscirà a dilagare in modo deciso verso il Mediterraneo e l’Italia. In questo contesto le temperature subiranno un ulteriore diminuzione su tutte le regioni. L’evoluzione è ancora da definire nel dettaglio, ma probabilmente andremo incontro ad un periodo decisamente freddo con la possibilità anche di nevicate fino a quote molto basse, se non fin su pianure e coste.

Oggi - Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: qualche piovasco in Sardegna e in Molise. Al sud: instabile sul basso Tirreno, occasionali piovaschi altrove.

Domani - Al nord: bel tempo, neve sui confini alpini. Al centro: nubi e piovaschi in Sardegna, sole altrove. Al sud: piogge o locali temporali sul basso Tirreno.

Giovedì 14 - Al nord: locali foschie, neve forte sui confini alpini e zone adiacenti. Al centro: molte nubi su coste tirreniche e in Sardegna. Venti di Maestrale. Al sud: precipitazioni sparse, clima molto ventoso in serata.

Da venerdì venti più freddi e calo delle temperature su tutta Italia.