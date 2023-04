OnePlus 11 5G e Buds Pro 2, la recensione

OnePlus 11 segna l'uscita del primo flagship dell'anno per l'azienda, con una lista impressionante di caratteristiche nuove per il top di gamma della linea, tra cui la ricarica velocissima da 100W, un design elegante e rinnovato e un potente processore che offre un'esperienza di gioco incredibile. Con la sua strategia di prezzo aggressiva, Oneplus 11 mira ad essere la combinazione perfetta tra accessibilità e caratteristiche di fascia alta, rendendolo un'opzione ideale per coloro che cercano uno smartphone di prima classe che non costi una fortuna. Anche quest'anno il modulo delle fotocamere è realizzato in collaborazione con Hasselblad: include una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-wide da 48MP, una fotocamera da 32MP con zoom ottico 2x sul retro, e una fotocamera selfie da 16MP sulla parte anteriore. La fotocamera ultra grandangolare ha un campo visivo di 115 gradi, in grado di cogliere i dettagli in modo impeccabile. La fotocamera ultra grandangolare funge anche da macro ed è in grado di realizzare scatti eccellenti se mantenuta ferma.

Il telefono, semplicememente, è fluido, potente e non scatta. Con il suo processore Snapdragon 8 Gen 2 e l'assegnazione ottimizzata della RAM, Oneplus 11 offre prestazioni fulminee che possono gestire anche i compiti più impegnativi con facilità. Il nuovo processore ottimizzato è fino al 35% più veloce e il 40% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al suo predecessore. Con 16 GB di RAM, il telefono può facilmente gestire più app e giochi. In particolare con i videogiochi, abbiamo notato una gestione impeccabile ai settari più alti. Il telefono permette anche il ray tracing accelerato dall'hardware, e effetti di illuminazione ottimi sul display da 6,7 pollici con una risoluzione massima di 3.216 x 1.440 pixel. Il pannello SuperAMOLED supporta Dolby Vision HDR e HDR 10 Plus, rendendolo ideale per la visualizzazione di contenuti HDR. Il frame rate adattivo può salire fino a 120 Hz per compiti ad alta intensità come i giochi, ma può scendere a 1Hz per compiti meno intensi per risparmiare energia.

Il telefono è dotato di uno scanner di impronte digitali sotto il display che funziona senza problemi. Il ritorno del cursore fisico sul lato destro del telefono (finalmente!) permette di passare rapidamente dalla modalità muto a suoneria o vibrazione. Lo smartphone offre un'impressionante durata della batteria, fino a due giorni senza problemi. Una ricarica completa richiede solo pochi minuti, grazie all'alimentatore USB-C da 100W che va da zero a cento in 23 minuti. La batteria è progettata per almeno 1.600 cicli di ricarica completi, che è circa il doppio della durata della maggior parte dei concorrenti. Il telefono è sottile, ben costruito e con il miglior design degli ultimi anni per un OnePlus. Dal punto di vista del software le cose sono ulteriormente migliorate, e uno degli aspetti migliori di questo telefono è che viene fornito con aggiornamenti di sicurezza per cinque anni, una grande notizia per coloro che vogliono un telefono che duri a lungo. I prezzi partono da 849 euro per la versione 8+128GB, 919 per la 16+256.

Con il telefono OnePlus ha lanciato anche le cuffie true wireless Buds Pro 2, tra le prime a adottare la funzione audio spaziale di Google, sviluppata per Android 13. Con il framework Android 13, OnePlus Buds Pro 2 sblocca anche l'esperienza multidimensionale per la sorgente audio multicanale su YouTube e Disney+. Le OnePlus Buds Pro 2 vantano anche un equalizzatore EQ messo a punto dal compositore Hans Zimmer, vincitore del premio Oscar, che consente agli utenti di regolare il bilanciamento dei componenti di frequenza in base al suo gusto e ai suoi stili musicali. Denominato "Soundscape", l'equalizzatore personalizzato invita gli audiofili a godersi l'intero suono orchestrale di una sinfonia classica o i riverberi multistrato di un film d'azione. La tecnologia a doppio driver da 11 mm + 6 mm offre bassi dinamici profondi. Gli auricolari sono inoltre dotati di un'equalizzazione predefinita Dynaudio e di tre equalizzazioni personalizzate: Bold, Serenade e Bass. Le OnePlus Buds Pro 2 sono dotate della funzione Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC) certificata TUV, che elimina il rumore ambientale fino a 48dB. Dispongono di una modalità di trasparenza che, una volta attiva, consente agli utenti di conversare in modo chiaro con le persone circostanti, anche con gli auricolari indossati. Offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale con più ricariche aggiuntive nella custodia. Gli auricolari sono infine dotati di LHDC 4.0, Bluetooth 5.3 LE audio e doppia connessione. Al prezzo di 179 euro, sono tra i migliori sul mercato per rapporto qualità prezzo.