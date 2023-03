OnePlus annuncia il suo primo smartphone pieghevole

Il marchio tecnologico OnePlus ha confermato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona che lancerà uno smartphone pieghevole nella seconda metà del 2023. "Il nostro primo foldable sarà caratterizzato dall'esperienza fast & smooth tipica di OnePlus”, ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e CEO di OnePlus, in occasione dell'evento. “Ma non sarà solo un semplice pieghevole: il nuovo flagship phone di OnePlus avrà infatti un design unico, in termini di costruzione e tecnologie. Vogliamo lanciare un dispositivo che raggiunga i vertici in termini di prestazioni all’interno dell'attuale mercato dei dispositivi pieghevoli”.

Nel corso del panel Fast & Smooth to Beyond, OnePlus ha anche condiviso il suo approccio per ottenere la migliore esperienza fast&smooth del settore: un hardware potente accompagnato da un ottimo software, ottimizzato per sfruttare al meglio l'hardware grazie ad algoritmi che operano all'interno del chipset. OnePlus ha infine condiviso il suo progetto di realizzare un ecosistema intelligente più solido nel corso dei prossimi 3-5 anni, per portare la sua caratteristica esperienza veloce e fluida a categorie di prodotto più ampie. La creazione di questo ecosistema consentirà a OnePlus di fornire una connessione fluida tra i diversi dispositivi OnePlus, come smartphone, tablet, wearable, TV e altri dispositivi Internet-of-things.