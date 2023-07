OnePlus Nord 3 5G, svelato il design del nuovo mediogamma

OnePlus rivela ha mostrato il design del nuovo OnePlus Nord 3 5G, svelando la scocca del dispositivo in vista del lancio globale previsto per il 5 luglio 2023. Il mediogamma del brand tornerà quindi con una nuova versione dopo il successo dei modelli precedenti. "Con la linea OnePlus Nord ci proponiamo di offire ai nostri utenti un’esperienza completa, a partire dal design OnePlus", ha dichiarato Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus, commentando sul suo profilo Twitter. "Sono entusiasta di svelare in anteprima il look del nuovo OnePlus Nord 3 5G, e non vedo l'ora di condividere altre novità nei prossimi giorni". OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile in due colorazioni: Tempest Gray e Misty Green, la prima con finitura opaca e la seconda con finitura lucida. Ulteriori dettagli su OnePlus Nord 3 5G saranno rivelati durante l'evento di lancio di OnePlus Nord il 5 luglio 2023, che verrà trasmesso anche in streaming.