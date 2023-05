OnePlus Pad disponibile in Italia a 499 euro

OnePlus ha annunciato che a partire da oggi sarà possibile acquistare in Italia OnePlus Pad e i suoi accessori. Il primo tablet del marchio cinese è disponibile nella colorazione Halo Green nella versione da 8+128GB, al prezzo consigliato di 499 euro. Gli utenti potranno acquistare anche gli accessori che arricchiranno OnePlus Pad: OnePlus Stylo (in vendita al prezzo di €99), OnePlus Magnetic Keyboard (al prezzo di €149) e OnePlus Folio Case (al prezzo di €59). “L’entusiasmo degli utenti verso il nostro primo tablet, OnePlus Pad, è stato a dir poco incredibile”, dichiara Toumas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus. “Dopo il tutto esaurito riscontrato coi preordini, oggi siamo felici di rendere finalmente disponibile il dispositivo in tutta Europa. Speriamo così di offrire alla nostra community una vita digitale sempre migliore, grazie ad un ecosistema di prodotti sempre in crescita.'' OnePlus, che al momento venderà il dispositivo solamente online, propone anche dei bundle. Tutti coloro che acquisteranno OnePlus Pad potranno comprare in bundle i seguenti accessori a un prezzo scontato: OnePlus Stylo con sconto del 30%; OnePlus Nord Buds 2 con sconto del 20%; OnePlus Buds Pro 2 con sconto del 30%. I clienti che decideranno di usufruire del programma di permuta, inviando un vecchio dispositivo (smartphone, tablet o smart watch), potranno ottenere fino a 30 euro di bonus o 250 euro di credito istantaneo.