ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DI UN NUOVO ARTICOLO

DALLAS, 10 agosto 2022 /PRNewswire/ -- OneSight EssilorLuxottica Foundation (Foundation) è lieta di annunciare la pubblicazione di un articolo sottoposto a revisione inter pares, The Power of Advocacy: Advancing Vision for Everyone to Meet the Sustainable Development Goals nell'International Journal of Public Health, una rivista della Scuola svizzera di sanità pubblica.

L'articolo è stato scritto dai membri del Vision Impact Institute, che di recente è entrato a far parte della fondazione. Esplora l'opportunità di promuovere una buona visione a livello globale, stabilendo al contempo un chiaro legame con molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Si basa su una revisione critica della bibliografia e propone nuove prospettive per la promozione della visione al fine di ottenere un significativo cambiamento delle politiche.

"Il sostegno basato sull'evidenza è essenziale per rendere la buona visione una priorità globale", afferma Eva Lazuka-Nicoulaud, autore principale dell'articolo e Head, Advocacy & Partnerships, Europa/Africa, presso la Fondazione. "In questo articolo, sviluppiamo il legame tra una buona visione e oltre la metà degli SDG".

"Con 1 persona su 3 che non è in grado di vedere chiaramente, dobbiamo sostenere collettivamente soluzioni per affrontare questo problema", afferma il Prof. Kovin Naidoo, Global Head, Advocacy and Partnerships, OneSight EssilorLuxottica Foundation. "Allineandoci alla risoluzione delle Nazioni Unite sulla visione: Visione per tutti: accelerare l'azione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, definiamo una nuova prospettiva per il quadro di riferimento e i pilastri chiave del sostegno per aumentare il successo entro il 2030. Proponiamo che affrontare il problema della scarsa visione a livello globale possa migliorare la povertà, la fame, l'istruzione, l'uguaglianza di genere, la crescita economica, le iniziative per il clima e altro ancora".

L'elenco completo degli autori dell'articolo comprende: Prof. Kovin Naidoo, Eva Lazuka-Nicoulaud, Kristan Gross, Judith Marcano Williams e Andrea Kirsten-Coleman, tutti recentemente entrati a far parte della fondazione.

OneSight EssilorLuxottica Foundation (precedentemente Essilor Social Impact) è un'organizzazione di beneficenza registrata in Francia (fondo di dotazione) che riflette l'impegno e i valori di EssilorLuxottica per eliminare la scarsa visione non corretta in una generazione. È stata rinominata nel 2022 per riunire le iniziative filantropiche, le azioni di sostegno e gli investimenti di EssilorLuxottica, tra cui: Vision for Life, Essilor Vision Foundations in Nord America, India, Sud-Est asiatico e Cina, Fondazione Salmoiraghi e Viganò in Italia, nonché i partner globali OneSight a lungo termine dell'azienda e Vision Impact Institute. Ha sede a 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, Francia. https://onesight.essilorluxottica.com/

