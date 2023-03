Online il trailer del nuovo film di Nanni Moretti

E' online il trailer ufficiale del nuovo film di Nanni Moretti, il 14° film firmato dal regista e attore romano, mentre l'uscita in sala della pellicola, che si intitola "Il sol dell’avvenire" è prevista per il 20 aprile 2023. Si tratta di una storia ambientata tra gli anni Cinquanta e Settanta nel mondo del circo e potrebbe andare in concorso al Festival di Cannes 2023, anche se uscirà nelle sale italiane prima. Nanni Moretti è dietro la macchina da presa ma anche davanti, come ci ha abituati in più di un'occasione. Tra le musiche della colonna sonora anche brani di Luigi Tenco e di Franco Battiato.