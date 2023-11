E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Il premier israeliano Netanyahu parla di decisione giusta, avvertendo però che dopo la pausa la guerra riprenderà, mentre il presidente Usa Biden si è detto estremamente soddisfatto. La tregua con Israele scatterà domani alle 10 ora locale, le 9 in Italia ha annunciato l'ex capo dell'ufficio politico di Hamas, Abu Marzouk, secondo quanto riferiscono i media israeliani, dopo l'accordo raggiunto sul rilascio degli ostaggi. No comment dell'ufficio del premier israeliano. (ascolta)

