E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Israele ha deciso di rinviare l'operazione di terra a Gaza, in attesa dell'arrivo di altre truppe americane nella regione a causa sia dei timori di un'escalation degli attacchi iraniani contro le sue forze nella regione sia in vista del rafforzamento della prontezza operativa delle forze israeliane, come della ricerca di una soluzione alla questione degli ostaggi e la possibilità di altri accordi per il rilascio dei prigionieri. (ascolta)

