E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Si complica la situazione attorno alla cittadina ucraina di Avdiivka, vista da Mosca come la porta per riconquistare Donetsk e il resto del Donbass, è al centro di violenti e numerosi assalti da parte dell'esercito russo diretti contro le forze ucraine che manterrebbero comunque per ora il controllo del territorio. (ascolta)

