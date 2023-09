E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Gli ucraini stanno accumulando uomini in direzione di Robotyne il villaggio che sorge nell’area dove le truppe di Kiev sono riuscite a superare la prima linea difensiva russa. In direzione di Verbove lo scontro sembra imminente. Per le forze di Kiev, non essendosi ancora assicurati i fianchi, il rischio è che i russi taglino le vie di rifornimento. Per le forze di Mosca il pericolo viene dalla dubbia consistenza della seconda linea di difesa (ascolta).

