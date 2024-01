E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La Germania è seconda solo agli Usa per il sostegno militare all’Ucraina e supera in Europa anche il sostegno offerto dalla Gran Bretagna. Dai depositi della Bundeswehr sono arrivati in Ucraina 18 carri armati Leopard 2A6, 80 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder 1A3, 14 obici semoventi PZH 2000, 5 lanciarazzi multipli Mars II, 500 missili antiaerei spalleggiabili Stinger, 2 sistemi per la difesa aerea Patriot oltre a munizioni di vario tipo e calibro. Questi i conti di Analisi Difesa, primo portale online in Italia ad occuparsi di Difesa, Industria e tematiche militari, formato da analisti ed ex militari. (Ascolta)

