E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Nuovi attacchi israeliani nel Sud del Libano contro gli Hezbollah. Quattro operativi dell'organizzazione sciita filoiraniana sono stati uccisi in un raid aereo. Sale così a 151 il numero dei miliziani di Hezbollah uccisi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Timore di una escalation del conflitto è stato espresso dal ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib parlando alla Cnn mentre il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, inizierà nelle prossime ore una nuova missione in Medio Oriente, nella speranza di evitare un allargamento della guerra dopo l'uccisione a Beirut del numero due di Hamas e gli attentati in Iran durante le celebrazioni per il quarto anniversario della morte del generale Qassem Soleimani. (ascolta)

