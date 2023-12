Le ultime notizie sul conflitto in Israele

E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La Striscia di Gaza, la Cisgiordania, gli huthi in Yemen e ancora gli uomini di Hezbollah presenti in Libano e Siria. Sono 5 i fronti aperti per Israele. (ascolta)

